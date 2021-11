Polícia Federal promove leilão online de veículos e sucatas nesta quarta

A Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná está promovendo leilão de veículos e sucatas, de forma exclusivamente online, através de site do Leiloeiro Público.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Entre os lotes disponíveis, há caminhonetes L200 da Mitsubishi com lance inicial a partir de R$ 9.400,00, além de outros veículos de diversas marcas a partir de R$ 2.000,00.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O leilão está marcado para esta quarta-feira, 24 de novembro, às 10h, em sessão online realizada no site do Leiloeiro Público Daniel Garcia: www.danielgarcialeiloes.com.br.





São oferecidos ao público 58 veículos conservados. Já as sucatas, são oferecidas cinco ao setor de desmonte de veículos.





Quem quiser fazer lances deve se cadastrar no site do leiloeiro. A equipe do responsável pelo leilão está disponível pelo telefone 0800 278 7431 ou pelo [email protected] para auxiliar com o cadastro e tirar dúvidas. Os interessados ainda podem fazer atendimento via WhatsApp pelo número (41) 99192- 8718.

Continua depois da publicidade





O leiloeiro explica que qualquer pessoa, física e jurídica, pode participar do leilão dos bens, com exceção das sucatas, que poderão ser arrematadas apenas por pessoas jurídicas inscritas no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), e que exerçam atividades do ramo de desmonte ou destruição de veículos, em consonância com a Lei 12.977/14 e Resolução 530/15 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).





A visitação pública dos lotes de veículos que serão leiloados ocorrerá mediante agendamento junto ao leiloeiro e ocorre até o dia 23/11/2021 às 17h.





A relação completa dos bens leiloados pode ser conferida através do link https://danielgarcialeiloes.com.br/leilao/2933/lotes?page=1. Já o cadastro deve ser feito pelo seguinte endereço eletrônico: https://www.danielgarcialeiloes.com.br/licitante/cadastro/login.