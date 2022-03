Polícia Rodoviária Federal faz segundo leilão virtual em 2022 de veículos retidos na RMC

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná promove o segundo leilão "on-line" de veículos de 2022. Os carros terão lances mínimos entre R$ 10 e 1,5 mil para sucatas e R$ 300 e 12 mil para veículos conservados; a classificados como conservados (recuperáveis), sucata aproveitável com motor aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível, retidos, abandonados, removidos ou recolhidos a qualquer título, que se encontrem há mais de 60 dias nos pátios das Unidades Operacionais vinculadas à PRF na RMC (Região Metropolitana de Curitiba).

As sessões públicas serão no sábado (19), com lotes de sucata aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível e no dia 26 de março (sábado), com lotes de veículos conservados; exclusivamente no sistema eletrônico "on-line" (internet) no site.

Dentre os 331 veículos ofertados, 153 são conservados (aqueles que não têm relação alguma com sua conservação visual e aparência estética de sua lataria e demais equipamentos, podendo retornar a circular em via pública, após o pagamento das respectivas taxas e recolocados em circulação após revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito) e 178 são considerados como sucata (aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças), sendo que as sucatas só podem ser adquiridas por pessoas jurídicas previamente cadastradas.





Os lotes mais caros do leilão são um Fiat Uno Vivace ano 2015 com lance mínimo de R$ 12 mil, um Renault Kwid Zen ano 2019 e um Ford Ka Se ano 2018, ambos, com lances mínimos de R$ 9,5 mil. Todos esses veículos são conservados, isto é, após sua regularização, podem voltar a circular.





Conforme o artigo 328 do Código de Trânsito, o veículo recolhido que não vier a ser reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de dois meses pode ser avaliado e levado a leilão.