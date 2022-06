Procon orienta lojistas que comercializam veículos elétricos em Londrina

O Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Londrina promoveu, na última segunda (6) e terça-feira (7), uma ação de orientação para lojistas que comercializam bicicletas elétricas, ciclomotores e cicloelétricos. Por meio da iniciativa, a equipe do órgão visitou oito estabelecimentos e entregou cartilhas aos comerciantes, com o intuito de que sejam repassadas aos compradores de veículos desses tipos.

O uso desses meios de transporte é regulamentado por diferentes normas, como o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a Resolução no 77/2021 do Cetran-PR (Conselho Estadual de Trânsito do Paraná) e a Resolução no 842/2021 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). Através de critérios técnicos, a legislação diferencia os tipos de veículos e estabelece diversas regras para seus proprietários, sendo que alguns equipamentos exigem carteiras de motorista, emplacamento e licenciamento para que sua utilização seja permitida.

O diretor-executivo do Procon de Londrina, Thiago Mota, explicou que tanto o poder público quanto os fornecedores desses veículos têm o dever de informar os consumidores de forma clara, precisa e correta sobre as regras relativas à operação dos aparelhos. “A quantidade de bicicletas elétricas, ciclomotores e cicloelétricos vem crescendo em Londrina, e é importante que os usuários desses equipamentos conheçam as normas, para que evitem acidentes e promovam a segurança no trânsito”, salientou.





Ainda segundo Mota, os comerciantes aprovaram a ação de orientação, e disseram que irão distribuir as cartilhas a seus consumidores. O material também será disponibilizado, em breve, nos sites do Procon-Ld e da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).