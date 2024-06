Renegade é o 0km mais procurado pelos paranaenses em abril; Gol lidera nos seminovos

Os veículos Renegade e Gol ocupam, respectivamente, o primeiro lugar nos rankings dos veículos zero quilômetro e seminovos mais procurados em abril na Webmotors, plataforma de negócios e soluções de veículos automotivos do Brasil.







A Jeep encabeça a lista dos veículos zero quilômetro mais pesquisados no período entre os usuários do Paraná, com Renegade e Compass em primeiro e segundo lugar, nesta ordem. O Chevrolet Onix ocupa a terceira colocação. A lista ainda traz o elétrico BYD Dolphin - lançado em 2023 - na oitava posição.



Já entre os seminovos, o Volkswagen Gol lidera o levantamento do Webmotors Autoinsights, seguido por Chevrolet Onix e Honda Civic, na segunda e terceira posição, nesta ordem.