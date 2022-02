Parcela do IPVA de veículos com placas terminadas em 7 e 8 vence nesta 3ª

Os contribuintes proprietários de veículos com os finais das placas 7 e 8 devem pagar a segunda parcela do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor) 2022 até esta terça-feira (22). A guia pode ser emitida pelo portal da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda).



O calendário de vencimento de acordo com o final de placa dos veículos segue até o final desta semana.

Os pagamentos podem ser feitos via PIX pelos canais eletrônicos de qualquer instituição bancária ou mesmo por meio de aplicativos. É preciso ter em mãos o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), que consta no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos).





A alíquota do tributo é de 3,5% ou 1% do valor do veículo, dependendo do tipo. Os pagamentos realizados após o vencimento terão juros e multa.







FINAL DE PLACA - Cinco parcelas



1 e 2 - 17/02 (vencido), 17/03, 18/04, 17/05

3 e 4 - 18/02 (vencido), 18/03, 19/04, 18/05

5 e 6 - 21/02, 21/03, 20/04, 19/05

7 e 8 - 22/02, 22/03, 22/04, 20/05

9 e 0 - 23/02, 23/03, 25/04, 23/05