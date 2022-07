Futuro da mobilidade: veja seis curiosidades sobre os carros elétricos

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

A popularização dos carros elétricos no Brasil aumenta devagar, devido a seu alto custo para o consumidor final. Mesmo assim, enquanto as vendas de carros a combustão caíram 22% no primeiro quadrimestre do ano, em comparação com 2021, as dos elétricos subiram 78%, o que representa um total de 13 mil unidades vendidas no período. Ao redor do mundo, esse avanço ocorre em ritmos mais acelerados: no início do mês, a União Europeia aprovou um projeto que proíbe a venda de motores a combustão a partir de 2035.

A confiança e o interesse por esse tipo de veículo saltam ano após ano: nos resultados da pesquisa EY MCI (Mobility Consumer Index) deste ano, pela primeira vez, mais da metade (52%) dos entrevistados, que pretendem comprar um carro, disseram que vão escolher um modelo híbrido ou elétrico. O percentual representa um aumento de 11% em relação a 2021 e de 22% se comparado com 2020.

Confira seis outras curiosidades sobre os carros elétricos, seu funcionamento e tendências para a área da eletromobilidade, explicadas pelo engenheiro e especialista do centro de pesquisa, tecnologia e inovação Lactec, Carlos Gabriel Bianchin.