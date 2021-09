Som automotivo vai além de potência e volume; veja dicas para comprar equipamento

Atendendo não só os requisitos de potência e volume, o som automotivo traz a possibilidade de conexão com segurança e comodidade enquanto o motorista conduz o veículo. Esse é o novo conceito para quem deseja turbinar o som.





É importante buscar por equipamentos que permitam a conexão com dispositivos externos como câmera de ré, câmeras frontais, receptores de TV entre outros. E também que tenham interação com os aparelhos celulares dos potenciais usuários do veículo.

“A conexão com celulares por meio de tecnologias de espelhamento são, de fato, a principal característica pesquisada. Seguida por tamanho da tela, resolução, sensibilidade, conexões USB e auxiliares”, comenta Alexandre Jordão, gerente comercial da Pósitron.

Jordão alerta sobre os cuidados com os equipamentos, principalmente para a instalação e configuração das centrais. “A integração elétrica e eletrônica dos veículos está cada vez maior, e um bom profissional deve saber trabalhar com essa tecnologia para segurança e durabilidade do produto. Tanto para preservar o acabamento interno do veículo, como evitar ruídos”, reforça.