Tem os cabelos longos da cor do mar

O vestido, todo bordado com nuvens,

Reflete a cor da chuva

Nos olhos, o brilho do vento a pulsar.



Amajuva vive no ar

Corre aqui, corre para acolá

Pintando as nuvens de cinza

Para a plantação regar.



Há quem não goste da chuva

Mas ela é boa para tudo recuperar

As folhas secas, as flores murchas

E fazer a semente brotar.



Amajuva rodopia no céu

Como uma pipa a tremular

Enviando para a Terra águas em véu

Que fazem a vida desabrochar.



Poeta Rita Queiroz