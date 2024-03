Ovos de chocolate - Poema infantil de Isabel Furini

A Páscoa é festa religiosa. É festejada pela religião judaica que comemora a liberdade do povo hebreu que, prisioneiro no Egito, era obrigado a trabalhar como escravo. A Páscoa Cristã, comemora a Ressurreição de nosso amado Senhor Jesus Cristo.



O ovo de Páscoa surgiu no século XVIII na França, e como a maioria das pessoas gosta de chocolate a ideia fez sucesso. O coelho foi associado à Páscoa porque representa a reprodução, a nova vida que inicia. É isso, a Páscoa fala de renovação, de viver melhor, de ser uma pessoa melhor.

Poema Ovos de Páscoa

(Poema Infantil)

O Coelhinho da Páscoa

Dá um ovo para o Jacaré.

O Jacaré contente

Dança sobre dois pés.



Mas logo ele se cansa

E volta para o rio.

As águas estão mansas

E o Jacaré descansa.



II

O Coelho dá cinco ovos

Para a mamãe Gansa.

Os filhotes ficam contentes

Mas eles não têm dentes.



Como comerão os ovos?

Dona Gansa é prudente.

Ela vai até a sua casa

E volta com um lindo pote.



Os Ovos de Páscoa e água

A Gansa coloca no pote.

Quando amolece o chocolate

Ela dá para seus filhotes.



Isabel Furini

Contato: [email protected]