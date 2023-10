Festa de Halloween - Poema infantil de Isabel Furini

A festa de Halloween ou Dia das Bruxas, era una festa do povo Celta. A Igreja Católica tinha uma festa conhecida como Dia de Todos os Santos que acontecia no mês de maio. O Papa Gregório III, no Século VIII, decidiu transferir o Dia de Todos os Santos para 1º de Novembro, já o 31 de Otubro começou a ser comemorado como a Véspera do Dia de Todos os Santos, em inglês All Hallows’ Eve. Com o tempo a contração dessa expressão deu origem à palavra Halloween. No século XX o Halloween começou a espalhar-se pelo mundo. Hoje é uma festa que agrada especialmente às crianças. Ela usam fantasias, ganham doces e se divertem.





Festa de Halloween

Quando chega o Halloween

todos festejam no jardim.

Convidam lobisomens,

bruxas, vampiros e zumbis.

Os lobisomens gostam de uivar

e os zumbis gostam de cantar.

As bruxas e os vampiros

são grandes dançarinos.

A festa fica animada,

o bicho papão bebe suco de limão.

Os fantasmas se divertem

com as estrelas cadentes.

A múmia olha ao Saci

e fala que ele é maluco.

O Saci nem contesta,

ele está bebendo um suco.





Os fantasmas sabem voar

e sabem ficar invisíveis.

Eles alegram a festa,

pois são imprevisíveis.

Isabel Furini