Uma viagem muito louca (Poema Infantil de Isabel Furini)

Poema infantil recomendável a partir de 8 anos.

O poema Uma viagem muito louca, apresenta imagens surrealistas.

Publicidade

Publicidade

Mas, o que é Surrealismo? É um dos movimentos artísticos europeus de vanguarda do século XX. Foi oficialmente criado em 1924, quando o escritor André Breton publica o Primeiro Manifesto Surrealista. As pinturas surrealistas lembram ilógicos sonhos, como podemos ver na famosa obra de Salvador Dalí , "Os relógios moles". Os textos surrealistas usam o humor negro como recurso, como uma maneira de fugir do desespero.









Uma viagem muito louca

Publicidade





Viajei por um mundo louco,

era um mundo surrealista.

Publicidade





No início, eu pensei

que precisava de um oculista.

Publicidade





Havia um relógio com dentes

e um peixe-voador.

Publicidade





Eu viajava em uma xícara de chá,

mas o chá não estava quente.

Publicidade





E eu estava me divertindo,

quando ouvi minha mãe dizer:

Publicidade





Dorminhoco, é hora de acordar!

Iremos de carro até o mar.





Isabel Furini - e-mail: [email protected]

Acadêmica da AVIPAF