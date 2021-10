A Lúxuria da Miséria - e outros poemas de Rosani Abou Adal

A Luxúria da Miséria

Rosani Abou Adal

O ouro da luxúria em contraste

com o ouro da miséria.

Pregadores de palavras sem fé

discursam para os flagelos humanos sobre as calçadas.

A maioria não escuta frases profanas.

A única palavra traduzida em seu dicionário interior

é a miséria habitante da sua alma que resplandece

entre a Catedral e a Sé.

Placas com propagandas da luxúria fazem contraponto

com os cartazes de vaquinhas para a cachaça.

Aceitam pix e cartões.

Barracas habitadas de famílias sem casas

fazem um novo desenho na praça.

A fome é saciada pela marmita doada,

entretanto a fome habitante

do seu coração é insaciável.

Um homem sem nome, sem eira nem beira,

sacia o banho minguado na torneira instalada em frente ao Pateo do Colégio.

Ele transcende na água o instante da fragilidade do tempo humano

- um sopro frágil em recortes -

repleto da esperança irmanada pelo badalar

do meio dia do sino da Sé.

A Caixa Econômica apenas penhora

o ouro da luxúria.

O ouro do interior da alma crackelada de fome,

sonhos e miséria é impenhorável.

Uma senhora lava os pés,

as mãos, o corpo no chafariz

e volta a sorrir esperançosa pela vida.

Os brotos das sementes humanas,

suas flores e frutos,

o início de uma nova era mais acolhedora,

repleta de cores e esperanças.

Enfrenta a fila imensa para conseguir uma marmita.

Sacia a fome e a sede.

De barriga cheia,

deita na cobertura embaixo da marquise.

Abraça o roedor companheiro da noite.

Fecham os olhos e sonham com um novo amanhecer

Sem os ratos donos do poder,

roedores dos farelos das suas almas.

A cidade amanheceu azul

repleta de flores humanas e de solidariedade.

Futuro Neon

​Flores brotam no coração da Sé,

a Catedral sorri em uníssono.

O chafariz ilumina e acolhe

os homens sem teto e sem fruto.

Os sonhos refazem a vida que colhe

esperanças no altar mor das ilusões.

O evangelho é proclamado

pelos fiéis no banco da praça.

Menores fumam craque e cheiram cola

em busca de um futuro neon.

As calçadas de plástico clamam em nome da paz.

Eremitas vendem sonhos nas ruas.

A Catedral da Sé, um poliedro de esperanças.

Os pratos vazios amanhecem no ventre

da cidade desvairada

e, nas escadarias, Mário de Andrade

canta Salmos e bebe Kyries.

Fome - grita alguém do outro lado.

Sede - exclama o comedor de fogo.

Milhões de pessoas a naufragar

no silêncio da melodia muda.

Ninguém escuta os filhos da mesma aurora.

Pausa - a cidade ensurdece e emudece.

A fome e a sede, as cores vivas do País







*

Enigma do Corona





Covid criará asas

Voará para Knossos

No labirinto de Dédalo se perderá

Sem encontrar a saída

Não decifrará o enigma da Esginge

E será devorado por Minotauro