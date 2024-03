Páscoa em tons de lilás... (Crônica de Vanice Zimerman)

A crônica de hoje amanhece em tons de lilás, pincelados pelas flores da Quaresmeira, um dos símbolos da Páscoa. As Quaresmeiras são árvores de flores roxas ou róseas que florescem no período da Quaresma. Sua origem é do latim quadragésima, que significa o período de 40 dias entre o Carnaval (Quarta-feira de Cinzas) e a Páscoa, que significa “Passagem”.



A Cruz, o Círio Pascal; Cordeiro, Pão e vinho, Colomba pascal, Ovos e Coelho, também fazem parte desta importante celebração, que inspira reflexões sobre a Ressureição de Jesus.



Da infância lembro dos ovinhos de galinha coloridos e recheados com amendoim doce; na janela da casa de madeira, a cestinha antiga de palha ficava à espera dos ovos de chocolate... Nas marcas e tons escuros da palha, a passagem do tempo.



As lembranças de outras Páscoas incentivam à reflexão e ao Renascimento, assim como, as flores do Girassol estão voltadas para sol, nossas ‘almas-pétalas’ também buscam a Luz Divina.



