Livro e exposição As Lavadeiras na Biblioteca Pública de Londrina

As Lavadeiras

Poesia de Edra Moraes e imagens de Dani Chineider

Lançamento do Livro-Objeto e abertura da Exposição "As Lavadeiras" - Uma homenagem à arte e à poesia de autoria feminina.

A exposição "As Lavadeiras" dá um novo passo em sua jornada artística com o lançamento do livro-objeto homônimo e a abertura da instalação. Este projeto, que nasceu como um varal de poesia, une arte visual e poesia em uma amálgama sensorial que encantou os espectadores nos eventos literários, como o Londrix Festival Literário de Londrina(2022) e a Semana Literária do

SESC Cadeião (2023).

Sobre o Livro-Objeto "As Lavadeiras":

O livro-objeto "As Lavadeiras" transcende os limites entre informação e suporte, apresentando uma "montagem sintática" que integra as linguagens plástica e literária. Composto por 12 cartões postais capturando a essência das obras originais, cada exemplar permite ao leitor mergulhar na experiência única de apreciar tanto a arte visual quanto a poesia. Com cinco cópias de cada arte,

os leitores podem compartilhar a beleza do projeto com amigos enquanto mantêm sua coleção completa de 12 cartões. Em resumo, é uma caixa com 60 cartões postais.

Conheça a Instalação "As Lavadeiras":

A instalação "As Lavadeiras", criada pela artista Dani Chineider, transformou as poesias selecionadas de Edra Moraes em 12 telas de 70cm x 1,20m, dispostas em um envolvente varal que convida os visitantes a explorarem um labirinto perfumado de alfazema. Esta homenagem emotiva às lavadeiras celebra não apenas seus ofícios, mas também suas histórias de resiliência e superação dos estereótipos de gênero. Os visitantes são convidados a se envolverem nesta

experiência sensorial rica e a compartilharem suas impressões nas redes sociais, tornando-se parte da narrativa.

A Arte Feita por Mulheres:

No contexto da arte contemporânea, as mulheres continuam a desafiar normas e contribuir de maneira significativa para o cenário artístico global. Edra Moraes e Dani Chineider, responsáveis por "As Lavadeiras", unem suas vozes para oferecer uma obra que transcende os limites entre poesia e arte visual. Este projeto é uma homenagem às mulheres artistas e às operárias, reconhecendo suas contribuições muitas vezes esquecidas para a construção do país. A intersecção entre literatura e artes plásticas oferece uma ampla gama de possibilidades criativas, enriquecendo a experiência artística para espectadores e leitores.

Um pouco sobre Edra e Dani

Edra Moraes, escritora, com sete livros e participação em diversas antologias. Prêmio Bolsa da FBN (2016) para o livro “Para ler enquanto escolhe feijão” (Atrito Arte), traduzido e lançado na Argentina pelo Grupo Editorial Caravana. Em 2022 estreou como contistas com o livro “Dispneia

Distópica”, editora Patuá. @edra_moraes | www.edramoraes.com.br

Dani Chineider, artista plástica e arte educadora. Autora do projeto oficinas Aquarela com poesia. Autora do projeto Exposição Virtual de Vida Integral 2014-2017. Realiza exposições individuais e coletivas. Selecionada por curadorias do Brasil, Espanha, Estados Unidos, México, Portugal.

Idealizadora do Coletivo Cotidianas.

@danichineider_pintora - www.danichineider.com

SERVIÇO:

Data do Lançamento: 09 de abril, terça-feira

Local: Biblioteca Pública de Londrina (Av. Rio de Janeiro, 413)

Horário: 19 horas

*O livro será comercializado à preço popular: 30 reais

Obs. A Exposição permanece até 26 de abril.

Horário de visitação, de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 18 horas.

Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura –

PROFICE nº :52902

Edital Nº:002/2022 da Secretaria do Estado e da Cultura/ Governo do Estado

do Paraná

Patrocínio: COPEL

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Editora: Atrito Arte