A outra casa - Miniconto de Araceli Otamendi

O miniconto "A outra casa", da escritora argentina Araceli Otamendi, conduz o leitor pelo caminho da metáfora e da mudança de perspectiva. Com mestria Araceli nos faz refletir sobre a própria vida e sobre os olhares que podemos lançar sobrea nossa história.

Araceli Otamendi é escritora e jornalista, dirige há vinte e dois anos ininterruptamente as revistas culturais digitais Archivos del Sur e Barco de papel. Publicou os romances policiais Pájaros Sob a Pele e a Cerveja – Prêmio Fundação El Libro para novos escritores (1994) e Estranhos na Noite de Iemanjá (2013).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A outra casa

Fui morar na casa do outro lado da rua, parecia desabitada. Me estabeleci lá e comecei a viver outra vida. E da janela da casa em frente via minha vida e pensava por que demorei tanto para mudar. Na minha vida anterior eu não me ouvia, continuou morando lá. Agora vivo no passado e no presente. Para relembrar o passado, atravessava até minha casa anterior, esquecendo-me da nova casa. Mergulhava nas lembranças e atravessava outra vez. E novamente éramos eu e minha vida atual.



Araceli Otamendi

Em 2000, a sua antologia de escritores latino-americanos Imagens de Nova York foi apresentada no Centro Rey Juan Carlos I da NYU, Nova York.