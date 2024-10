Acadêmicas da Avipaf finalistas do Concurso Helena Kolody da APP

Em 15 de Outubro de 2024, a Academia Paranaense da Poesia realizou a Sessão de Premiação do Concurso de Poemas Helena Kolody. A Presidente da APP, Lilia Souza, falou sobre a importância do concurso. Andréa Motta foi Mestre de Cerimônia. O evento aconteceu na sede do Centro de Letras do Paraná, cujo presidente é Ney Fernando Perracini de Azevedo. Estiveram presentes os membros das Comissões Avaliadora e Coordenadora, escritores, músicos, representantes de diversas entidades literárias e culturais da Capital Paranaense, além de alguns dos Poetas Classificados.

Três acadêmicas da AVIPAF (Academia Virtual Internacional de Poesia, Arte e Filosofia) tiveram seus nomes contemplados nesse concurso: Gisela Maria Bester (poema Olena), Francine Cruz (poema Meio de Transporte) e Isabel Furini (Círculo).

Na continuação os poemas das Acadêmicas da Avipaf.





Poema de Gisela Maria Bester

OLENA – 3º Lugar

Se fizeres da tua vida uma sinfonia

Cantarão nela gralhas e bem-te-vis moleques

Borboletas pigmentadas de azuis voarão todo dia

Como se saídas de teus lindos olhos alados

A partir de uma paisagem interior

Poderás ouvir tua própria caixinha de música

Pelo itinerário das rendas da tua janela

Avistarás a caridade e as antigas buganvílias

E por uma viagem no espelho

Sentirás o infinito presente

Poderás ter, em um campo de araucárias

Teu novo berço selvagem

Com uma casa simples, de convivência serena

E, mesmo que de passagem,

Sonhar com uma Helena

Percebendo no ontem e no hoje o tempo

Sempre palavra

**

Francine Cruz



Meio de Transporte – 8º Lugar

A vida é uma passagem só de ida

Cuido da minha com zelo e alegria

Nos tempos difíceis, de dura lida

Recolho-me, até voltar a calmaria

Não levo malas nem passaporte,

Para o itinerário do dia a dia

Meu meio de transporte

É somente a poesia.

**

Círculo



Isabel Furini – 11º – Menção Honrosa

finquei as raízes da alma

em uma ilha do oceano da vida

para escrever poemas

com a essência das aves marinhas

sonho com uma viagem exagerada

meu itinerário inclui a Via Láctea

quero visitar estrelas e planetas

no momento

estou cativa no círculo de um anel

e permaneço navegando

em mim mesma

preenchendo com poemas

barquinhos de papel

*