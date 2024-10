Texto do poeta e editor Gerson Nagel

Há mais de 7 anos a Revista Escriba mantém acesa a chama da poesia e nessa 15ª edição “Para Lê-la”, ainda que sutilmente, aborda o momento vivenciado pelos eventos climáticas extremos que assolam o sul (enchentes), o centro e norte (queimadas) do Brasil. Potencializada, a Escriba alça voo ainda maior.

Nessa edição reúne mais de 40 escribas de diferentes estados do país (RS, PR, MG, RJ) e do exterior (AR, PT, ITA), com o papel importante na integração entre as nações e ponte entre os poetas, descerrando as fronteiras do pensar, apenas no manejar da linguagem (dos poemas, contos e crônicas) e, de diferentes expressões (fotografias, ilustrações, colagens), fazendo um apanhado geral da atual produção.

A Escriba se orgulha em trazer ao público, sempre de forma gratuita, artistas talentosos, reverenciando os já consagrados e revelando novos, todos dentro de uma mesma teia poética, o que é permitido na publicação digital da Revista Escriba. O intuito é se firmar no circuito nacional como referência dentre as revistas literárias, fortalecendo a classe artística e, especialmente, a poética, que sofre com pouca (ou nenhuma) visibilidade, por força do preconceito do grande mercado editorial.

No Dia 18 de outubro, às 19h, em Porto Alegre – RS, no Bairro Bom Fim, haverá lançamento dessa que é a 15ª edição, com a chamada “Atividade Para Lê-la”. No encontro promoverá intervenções artísticas, com projeção da revista, leitura dos textos, canjas musicais, performances poéticas, com a presença do coletivo e, microfone aberto, reunidos num só evento na capital gaúcha.

Então segue o convite:

O que: Sarau Revista Escriba

Onde: Olho Mágico, Av. Cauduro, 35. Bom Fim, Poa/RS

Quando: Dia 18 de outubro, às 19h

Quanto: Gratuito

Participam dessa 15ª ed. Revista Escriba “Para Lê-la” os seguintes escribas: Adriana Bandeira, Ana Dos Santos, Anabela Pedroso, Angela Kosta, Annacris Andrades, Benette Bacellar, Camila Rosa Matos, César Roos, Daniela Fantin, Diva Helena, Eleana Roloff, Eledir do Prado Rosa, Fábio Amaro, Floren Debaixo, Gerson Nagel, Inês Lempek, Isabel Furini, Ivam Martins, João Dinato, Jonatan Ortiz Borges, Leonardo de Oliveira, Leonardo José Andriolo, Liana Timm, Lígia Savio, Lilian Rocha, Lota Moncada, Luiz Carlos Vaz, Manoel Soares Magalhaes, Marcelo J. Fernandes, Maria Alice Bragança, Mauro Ulrich, Michel William, Paola Severo, Patrick Santin, Paula Romano, Potiara Cremonese, Renato Araújo Ramos, Rudi Renato Jr, Taiasmin Ohnmacht, Vanessa Berwanger Sandri, Zaira Cantarelli. Todos selecionados a partir do edital feito nas páginas da Revista Escriba.



Acesse já: a 15ªed Revista Escriba "Para Lê-la" está disponível no link da bio do @instagram/revistaescriba. Para maiores informações, navegue no Instagram e Facebook Revista Escriba. Essa é mais uma iniciativa da TDL editora. Escriba-se!

(Gerson Nagel, poeta e editor)