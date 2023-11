Dia Mundial da Filosofia (Poemas filosóficos de Isabel Furini, Divani Medeiros e Atílio Andrade)

Hoje é comemorado o Dia Mundial da Filosofia.

O Día Mundial da Filosofia acontece na terceira quinta-feira de novembro.

A comemoração iniciou em 21 de novembro de 2002.





Da escrita nos rolos de papiros à escrita na janela do computador passaram-se muitos séculos. A história da filosofia é como um rio que avança e faz parte da paisagem. A filosofia encontra novos assuntos e novos pontos de vista. Em seu livro “Cibercultura” , lançado pela Editora 34, em 2010, o filósofo Pierre Lévy chama a atenção para o fato de que hoje, no ciberespaço, dezenas de milhares de comunidades virtuais trocam informações. Estamos vivendo na cibercultura, compartilhando um novo espaço mundial. A filosofia é influenciada pelas mudanças da sociedade, e estuda esse novo fenômeno, porque a filosofia é o olhar do ser humano sobre o mundo e sobre si mesmo. Um olhar que permite analisar, entender e questionar, não só de onde viemos, mas para onde vamos.

Isabel Furini

Filosofia: iluminação do pensamento





Filosofia, amor à sabedoria

Conhecimento aliado à reflexão

Apreço pelo saber, compreensão do ser

Amor ao conhecimento, iluminação

Sair do obscurantismo, agir pela razão

Luz do pensamento, discernimento

Ramo da história,

que na memória,

documenta saberes,

e preserva argumentos filosóficos

de outros seres.





Divani Medeiros

Reflexão





De que adianta sonhar

E não realizar?

E de que adianta realizar

E não sonhar?

A vida é um emaranhado de vitórias e derrotas que, enlouquece e anima quem vive.

Ensina e empurra quem no caminho tropeça, levanta e surra quem precisa e avisa quando necessário for.

Por isso aprenda a viver com ou sem dor, acalme - se e apalpe o caminho,

e siga...pois a passagem é só de ida mas, você, pode descer a qualquer hora.

Não chore, não fuja: viva!





Atílio Andrade





Áptero





Sem asas

(o homem de Platão)

limitado no espaço-tempo

entrelaça

a arte e a paixão

entre as linhas paralelas

da obscura face funesta

da terrível solidão





Isabel Furini