Livro de Franccis Yoshi Kawa traduzido ao espanhol

O romancista paranaense Franccis Yoshi Kawa teve seu novo livro “Um olhar no Mirante” da editora Insight, publicado na Amazon em idioma espanhol no formato e-book Kindle, sob o título “Una vista desde el mirador”. Os leitores de língua hispana e, aqueles que gostam de ler e treinar seus conhecimentos de língua espanhola, ficarão encantados com a interesssante construção de personagens que o autor realiza nessa obra.

O livro está escrito com linguagem simples, mas sua trama cativa o leitor. Um romance que fala de amor, de preconceitos, de divisão de classes sócio-econômicas.

O livro já foi publicado na Amazon em português, mas percebendo o interesse dos leitores, foi traduzido ao espanhol. Nesse romance, Franccis yoshi Kawa faz um belo retrato de época, pois está ambientado nos anos 80.





Vale a pena conferir