Na internet, lançamento da Revista Sucuru 28

Em 30 de junho, foi publicado o Nº28 da Revista Sucuru, editada pelo poeta Daniel Rodas.

Nossa edição de Junho reúne quinze artistas dos mais diversos estilos e segmentos, oriundos(as) de todas as regiões do país. Dentre os destaque desta edição, temos uma seleção de cinco poemas da argentina Alejandra Pizarnik, inéditos em livro no Brasil, traduzidos do espanhol por Daniel Rodas; dois poemas de “Beijos de Abracadabra”, novo livro da poeta Anna Apolinário, com informações sobre a pré-venda; a poesia potente e política de Blenda Santos; trechos de coletâneas e romances de Felipe Braga, Hugo Bessa e Marcela Alves; prosa de Isabela Lemos, poemas de Isabel Furini, Claudia Baeta Leal, Larissa C. G. Oliveira, Géssica Menino, Leandro de Sousa Almeida, Terezinha Malaquías, Nalberty Medeiros Santos, Amanda Parente.



A revista pode ser acessada gratuitamente pelo link: