Na época de Natal as frases exageradas e as mentiras andam soltas pelas redes sociais. Entre as mais chamativas que observei, destaco essa: “Natal, o mundo explode em amor!”



Explode em amor? Será que a autora dessa frase não pôde ouvir o som ensurdecedor das bombas e dos mísseis lançados nas Guerras da Ucrânia ou na Faixa de Gaza? Ou o som de outras Guerras, menos divulgadas, como as de Mianmar e Sudão. É assustador, não é verdade?

Ainda questiono o porquê de o Papa estar pedindo paz ao mundo, estar rezando pela paz, se o mundo é um paraíso de amor? Por que só aumenta o número de crianças mortas nas guerras?





Alguém me disse que a autora da frase menciona isso porque é “muito positiva”. Por favor, somos adultos! Vamos deixar as brincadeiras para as crianças. Com certeza, deve estar em um bom momento. Mas, acredito que se alguém com 60 anos de idade, ou mais, que ainda não notou que a vida tem altos e baixos, bons e maus momentos, é porque não tem discernimento suficiente para enxergar a realidade.

Rosani Abou Adal, em seu novo livro “Sonho ilusório”, denuncia em seu poema Torturador Invisível: “Voz rouca e muda implora um prato de comida”. Se o mundo estivesse explodindo em amor, não haveria tantas crianças morrendo de fome.





Existe amor no mundo sim. Há amor no círculo familiar, no círculo das amizades ou mesmo entre colegas, mas o mundo está carente de amor, carente de relações justas entre os países, entre as diferentes raças. Não existe amor, existe intolerância entre as diferentes ideologias.

A felicidade para alguns, nessa época de festividades, se reduz a vestir roupas novas, de grifes famosas, e ter uma mesa farta. Isso é uma prova da superficialidade de nossa civilização, que nos faz lembrar de um castelo de areia na praia: instável e condenado a ser levado pelos ventos a qualquer momento.





O que mais me surpreende é a insensibilidade, quase patológica, de quem tem mais de 60 anos, vivendo em um mundo cheio de guerra, com crianças passando fome em muitos países, e ainda assim afirmar com leviandade e indiferença que neste Natal o mundo explode em amor. Tenha cuidado, senhora possuidora de uma superficialidade que assusta, pois a próxima explosão que ouvir poderá ser de uma nova guerra ou de um vulcão entrando em erupção.





Isabel Furini