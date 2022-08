Poemas de Sonia Cardoso

Tempestade



Você que sempre viveu

De tempestades, tinha

Que partir sob a

Pequena bonanza que

Precede o aguaceiro

Insano que alardeia...

Realmente viver não

É para os sãos, sóbrios

Viver é para os dementes.



Sonia Cardoso





*

Caminheira



Não me rendo, não me rendo,

Mesmo que me enrede, e na

Rede sofra os vilipêndios da



Vida, ando sempre na urdidura

Cruel da marcha cotidiana

Passos lentos sob a égide da dor



Mas ao fim me orgulho da

Caminhada claudicante, persistente

Em frente, em frente, sempre.





Sonia Cardoso

*

Primavera



Você chegou mais cedo



Anunciou-se em olores



Retumbantes e tapetes



Vermelhos, amarelos e



Lilases pungentes







O astro-rei brilhou e



Brilha, majestoso,



Agora que está mesmo



Em sua época, Ó Demeter!







Junte-se a mim



Pedindo ao Criador



Para fazer a primavera



Chegar ao meu coração.





Sonia Cardoso