Resenha do novo livro de Rosani Abou Adal

No livro Sonho Ilusório, de Rosani Abou Adal, a talentosa poeta paulista que pertence à Academia de Letras de Campos do Jordão, convida os leitores a observar e repensar o mundo.

O primeiro poema, Imagens da cidade, dá o tom do livro. Além de nos levar pela mão para conhecer ou lembrar de diferentes locais de São Paulo, como o MASP, a Pinacoteca, a Biblioteca Mário de Andrade, o Teatro Municipal e as famosas praças, ela nos conduz também a observar com olhos críticos e reconhecer o abismo socioeconômico entre as classes sociais. De um lado, temos os poderosos, e do outro, os menos favorecidos: o povo trabalhador, os pedintes do viaduto do chá, os trombadinhas, as crianças com fome. Um mundo cruel onde nos habituamos a observar tudo sem pestanejar, como se fosse algo normal existir uma criança faminta, desnutrida.

A poeta se revolta e nos induz a observar o outro lado do mundo, um universo que a maioria prefere ignorar. No poema Torturador Invisível ela denuncia:

Nada sobre a mesa.

Rosani descreve o sofrimento em poucas palavras, em um poema curto e belíssimo, muito bem elaborado (página 39):

Uma gula sem fim

o prazer desnutrido

comeu os farelos da alma

Os temas provocam reflexões: alguns poemas falam da agressão à natureza, dos preconceitos, do sofrimento a que são submetidas as aves aquáticas (geralmente patos e gansos), pois os produtores, impiedosamente, adoecem as aves para que possam vender o foie gras.

Surgem nas páginas a Amazônia incendiada, em um belo poema de revolta.

A voz da poeta se levanta em nome dos oprimidos, denunciando algumas atitudes de líderes políticos e religiosos.

Ao final de Sonho Ilusório vemos alguns poemas de Rosani traduzidos ao espanhol, francês, húngaro e inglês.

A visão da poesia de Rosani por Maristela Sanches Bizarro, doutora de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo e prefaciadora desta obra é a de que ela é “como um antídoto à fugacidade da vida apequenada nos grandes centros.” (…) É uma poesia que escancara nossa tragédia cotidiana”.





Embora o título do livro seja Sonho Ilusório, ao terminar a leitura dos poemas de Rosani, temos a impressão que a mensagem é: “Desperte, veja a realidade!”.





Texto de Isabel Furini, poeta e escritora