Apple TV+ revela atrações na CCXP24 com 'Ruptura' e 'Entre Montanhas

Pelo segundo ano consecutivo, o Apple TV+ vai subir ao Palco Thunder na CCXP24 para apresentar a aguardada segunda temporada do seu premiado thriller, a série “Ruptura”(“Severance”), e o filme inédito "Entre Montanhas” (“The Gorge”,) repleto de ação e gêneros. O maior festival de cultura pop do mundo, sediado na cidade de São Paulo, começa na quinta-feira, 5 de dezembro, com “Ruptura” e "Entre Montanhas” prontos para ocupar o Palco Thunder e parte da exposição, com painéis de debates imperdíveis e experiências inesquecíveis para os fãs durante o sábado, 7 de dezembro.



Em “Ruptura”, Mark Scout (Adam Scott) lidera uma equipe na Lumon Industries, onde os funcionários passam por um procedimento que divide cirurgicamente suas memórias entre o trabalho e a vida pessoal. Este experimento ousado de “equilíbrio entre vida pessoal e profissional” é questionado quando Mark se vê no centro de um mistério que o forçará a confrontar a verdadeira natureza de seu trabalho... e a sua própria. Na segunda temporada, Mark e seus amigos enfrentam as consequências terríveis de subestimar o procedimento de separação, o que os leva a um caminho de sofrimento ainda maior.

No novo longa-metragem da Apple Original Films "Entre Montanhas", dois agentes altamente treinados (Miles Teller e Anya Taylor-Joy) são designados para trabalhar em torres de guarda em lados opostos de um grande e supersecreto desfiladeiro, protegendo o mundo de um mal misterioso que se esconde em seu interior. Eles se conectam à distância enquanto tentam permanecer vigilantes na defesa contra um inimigo obscuro. Quando a terrível ameaça à humanidade é revelada, eles precisam trabalhar juntos em um desafio de força física e mental para manter o segredo dentro do desfiladeiro antes que seja tarde demais.

Também estrelado por Sigourney Weaver, “Entre Montanhas” é dirigido por Scott Derrickson a partir de um roteiro de Zach Dean. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger, da Skydance Media, são produtores ao lado de Derrickson, C. Robert Cargill, Sherryl Clark, da Crooked Highway, além de Zach Dean, Adam Kolbrenner e Greg Goodman.