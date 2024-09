Brasil Game Show terá presença do El Hero, Battle Royale idealizado por “El Gato” e desenvolvido pela Moonite Games

A Brasil Game Show tem como tradição também abrir espaço às produções nacionais, e na edição deste ano não vai ser diferente. A maior feira de games da América Latina anuncia a participação do El Hero, Battle Royale idealizado pelo influenciador Rodrigo “El Gato” Fernandes e desenvolvido pela Moonite Games, estúdio 100% brasileiro.





Para completar, a empresa promete um grande anúncio na BGS Conference, atração do evento dedicada à apresentação de novidades das marcas expositoras da Brasil Game Show.

Marcelo Tavares, CEO e criador da Brasil Game Show, celebra a participação da Moonite. “O sucesso de outros títulos battle royale no Brasil só mostra que o ‘El Hero’ tem tudo para ser um sucesso, e a BGS é o lugar perfeito para a expansão desse título”.





“O evento será a nossa primeira ativação presencial com o público. Esta é uma oportunidade única de nos conectar com parceiros, gerar negócios e ampliar a nossa presença no cenário de games e de eSports”, complementa Rodrigo “El Gato” Fernandes.

Edição histórica





Em 2024, a BGS chega à sua 15ª edição, que será realizada entre os dias 9 e 13 de outubro, no Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo. O evento promete muitas atrações para os gamers, como estandes de grandes marcas, ativações exclusivas, convidados internacionais, torneios de eSports, competições de cosplay, painéis e muito mais. O público já pode adquirir ingressos para um ou todos os dias do evento pelo site oficial.

Para acompanhar tudo sobre as novidades da BGS 2024, acesse as redes sociais e o site do evento.