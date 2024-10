Coringa: Delírio a Dois – Um Musical de Loucura e Romance que Divide Opiniões

Coringa: Delírio a Dois tenta seguir os passos do sucesso de 2019, mas traz uma abordagem diferente ao incluir elementos musicais no drama psicológico. A trama gira em torno da relação entre Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e Harley Quinn (Lady Gaga) , focando em sua espiral de loucura compartilhada. Phoenix continua a entregar uma atuação perturbadora, explorando a psicose de Fleck, mas o filme sofre com a falta de ritmo e coesão. Gaga oferece uma versão mais contida de Harley, que, embora intrigante, é subutilizada pelo roteiro.

O maior problema do filme é sua inconsistência . Ao tentar misturar o drama profundo do primeiro filme com momentos teatrais e musicais, a obra acaba sem saber qual história quer contar. A transformação de Harley de uma psiquiatra para cúmplice de Fleck é mal explorada, e a trama se arrasta em várias partes.

Um dos pontos altos é a inclusão de "To Love Somebody", do Bee Gees, em uma das cenas mais emocionantes do filme. A música, com sua letra melancólica sobre amor não correspondido, encaixa-se perfeitamente na relação conturbada entre Arthur e Harley. É um momento em que o tom emocional do filme encontra a trilha sonora ideal, trazendo uma profundidade inesperada para o caos emocional que os personagens estão vivendo. Essa escolha musical, ainda que sutil, reforça a desconexão de Harley e Arthur com o mundo ao redor, ao mesmo tempo que fortalece o laço disfuncional entre eles.