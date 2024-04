Marcos Vinicius

Há 4 anos trabalhando como Grupo Folha de Londrina, onde assino o blog "Londrina Geek" no Bonde. Apresento o meu próprio canal do Youtube, o Canal Marcos Vinicius, onde espalho meus conteúdos diversos sobre a cultura pop e Star Wars. Por aqui, a proposta é trazer as principais novidades sobre o universo geek: entrevistas especiais, cobertura de eventos, cinema, viagens, lançamentos, críticas e etc. Conto com o feedback e a interação de todos, beleza? Fiquem atentos às atualizações e que a Força esteja com vocês. Acompanhe-nos em nossas redes sociais! @trooper.tv | @efswlondrina | @londrinageek