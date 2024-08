Brasil Game Show anuncia a participação da Gryphline com ativações de Arknights: Endfield e Popucom

A Brasil Game Show (BGS) acaba de anunciar que a Gryphline, publisher do grupo Hypergryph, será uma das empresas presentes na edição deste ano do evento, que ocorre de 9 a 13 de outubro, em São Paulo. A marca vai levar à feira ativações ligadas aos jogos “Arknights: Endfield”, aguardado título de RPG 3D com combates em tempo real, e “Popucom”, um puzzle multiplayer cooperativo ainda não lançado.



No game futurista “Arknights: Endfield”, a empresa dá sequência ao universo de “Arknights” em um spin-off com enredo, linha do tempo e personagens próprios. O título está sendo criado a partir dos mais altos padrões de estética e com jogabilidade bastante criativa. Já com “Popucom” a publisher quer proporcionar ao jogador uma aventura ambientada em um mundo misterioso, que pode ser explorado em sessões solo ou com amigos.

Para o fundador e CEO da Brasil Game Show, Marcelo Tavares, a presença da marca na edição que celebra os 15 anos da feira é muito especial e demonstra a importância cada vez maior do evento, inclusive para empresas da Ásia. “Sempre buscamos oferecer experiências únicas aos fãs de variados universos do mundo gamer, aproximando as marcas de todo o mundo do nosso público”, diz ele. “Os títulos desenvolvidos pela Hypergryph são amados por usuários de todo o mundo e são referências em gameplay mobile.”





Mais informações sobre a BGS podem ser encontradas nas redes sociais e no site oficial da feira.