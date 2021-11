Conheça o projeto das Mães da Rua Colorida. Mães empreendedoras que se reinventaram

Oiê, estava navegando no meu perfil do Instagram no fim de semana e uma seguidora postou um encarte que me chamou atenção. Fiquei curiosa e entrei em contato com as idealizadoras do projeto, a Camila, a Rebeca e a Thaís para saber um pouco mais, marcamos uma reunião e fiquei encantada com o trabalho delas e vou compartilhar aqui com vocês.





Elas me disseram que tudo começou quando um grupo de mães conversando através de um aplicativo de mesagens contando como era o seu dia a dia, seus desafios. Muitas mães desse grupo precisam se reinventar pois algumas estavam desempregadas e outras haviam trocado de carreira e agora se tornaram empreendedoras.

Esse grupo de mães queriam divulgar e vender seus produtos e não sabiam como começar, além dos custos para montar um espaço físico entre outros era o que as impediam. Elas não desistiram e foram em busca por algo novo, o tempo passou, amadureceram algumas ideias e assim surgiu o projeto Mães da Rua Colorida.

Esse projeto trata-se de organizar mensalmente um evento itinerante, ao ar livre e em lugares públicos para que as mães que participam deste projeto possam se reunir e expor seus produtos para vender ou divulgar seus serviços. O evento também conta com outras atrações como músicas e brincadeiras para as famílias.