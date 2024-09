Competição infantil: Um dilema entre o jogo e a pressão

Lembre-se que você é o pai ou mãe que paga para seu filho(a) estar ali neste ambiente de aprendizado e não para ser cobrado. Cobrar alto desempenho de uma criança é um grande absurdo. Tenho muitas amigas psicólogas que compartilham o pensamento que as crianças com altas habilidades só precisam ser direcionadas.

Como podemos proteger nossos filhos em competições?

Acredito que observar o professor de futsal da escolinha do seu filho como ele é durante os treinos, como ele atua durante os jogos e principalmente como ele reage com derrota, seja lá qual for a competição que seu filho estiver participando, lembre-se: São crianças.

Publicidade





Quando seu filho for adulto e profissional ele será muito cobrado por todos, comissão técnica, torcida, companheiros do elenco etc., mas aí tudo bem pois ele estará ganhando para estar lá. Agora eu penso que é muito importante você entender que seu filho(a) está ali para ser algo divertido e prazeroso, mesmo que o objetivo seja jogar bem e conquistar a vitória, a derrota também pode acontecer e ele vai aprender a lidar com a frustração, isso sim faz parte do aprendizado.





Infelizmente eu também vejo muitos pais desequilibrados achando que seus filhos já são profissionais com 7 anos de idade e durante os jogos ficam mandando seus filhos baterem nos adversários, xingando a arbitragem e dando péssimos exemplos para seus filhos em quadra.