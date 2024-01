Gratidão é uma habilidade que as crianças precisam praticar

Oie! Hoje quero trazer aqui um assunto muito comentado em rodas de conversa por onde ando e participo direta ou indiretamente que diz respeito aos pré adolescentes e adolescentes. Tenho certeza que se você tem filho(a) nesta fase, você também vai ter algo a dizer sobre este assunto. Publicidade Publicidade

Estou falando da falta de gratidão é um problema que tem sido cada vez mais discutido por onde eu ando e me relaciono. Eu entendo que a gratidão é um sentimento que nos ajuda a reconhecer as coisas boas que temos em nossas vidas e valorizá-las.

De acordo com um artigo que li em um site Terapia para crianças, a gratidão é uma habilidade que precisamos ajudar as crianças a praticarem, para que consigam superar os desafios que surgem em seus caminhos. A gratidão vai além do "por favor" e "obrigado" que dizemos para as pessoas, muitas vezes, de forma automática e quase sem sentido.

A gratidão é o que nos dá uma sensação profundamente agradável como, por exemplo, quando agradecemos (mesmo que mentalmente) pela chuva que cai do céu, pois ela fortalece as plantas e o barulho da água caindo, tranquiliza nossos pensamentos, ou ainda aquela situação que nos coloca frente a frente com angustias e inseguranças mas que, depois de algum tempo, ao olhar para trás, percebemos que aquele "problema" era a melhor coisa que poderia ter acontecido. Pois, foi exatamente esse momento "ruim" que possibilitou o aprendizado de uma vida mais tranquila.



No entanto, a falta de gratidão em crianças e adolescentes pode ter várias causas e uma delas é a falta de educação. Quando os adolescentes não são gratos, eles podem se tornar egoístas e insensíveis aos outros e até mesmo prejudicar seu relacionamento interpessoal. Além disso, lendo um pouco mais sobre o assunto também entendi que a falta de gratidão pode levá-los a problemas emocionais, como depressão e ansiedade em um futuro próximo.

Aqui já vou deixar um alerta: Prestem atenção no que seu filho(a) está assistindo pois, muitos programas de TV, desenhos, séries e filmes retratam personagens que são egoístas e insensíveis aos outros e isso pode levar as crianças e adolescentes a acreditarem que esse comportamento é aceitável.

Ao ensinar a gratidão para as crianças e adolescentes, eles aprendem valores como atenção, respeito e admiração com elas mesmas, com as experiências e com o mundo que vivem. Quando reconhecem algo que receberam, têm a sensação de serem amadas e quando estendem isso para a vida, têm a sensação de que a vida é boa com elas.