7 dicas de maquiagem para você arrasar no réveillon

Oie,

Hoje eu estou passando aqui para finalizar com a última matéria do ano de 2023 que pra mim foi incrível, com muitas conquistas, realizações, novas amizades e até um novo projeto para 2024 que está surgindo. Por isso eu quero retribuir a vocês que me acompanham por aqui e pelo meu instagram @respira.mamãe para vocês arrasarem no réveillon com sete dicas de maquiagem para passar a virada de ano que a minha amiga e maquiadora Cinthia Lemos preparou para vocês.

