87 famílias de Cambé recebem titulação de imóveis

Após décadas de espera, 87 famílias do Jardim Campos Verdes e de bairros do antigo programa Habitar Brasil, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) enfim receberam a titulação e podem dizer que são proprietárias dos seus imóveis.





A solenidade de entrega foi realizada no sábado (16). Foram beneficiadas 47 famílias do Campos Verdes, que fazia parte de um terreno em Londrina, de propriedade da Cohab; mais 16 famílias do Lote 4-G, a Vila Joseane; e 21 famílias do Lote 89-C, a Gleba Cambé, do antigo programa Habitar Brasil.

Todo o processo foi feito em parceria com o Cartório de Registro de Imóveis de Cambé, com a registradora de imóveis Daniele Michalowski Cosechen.





“Você é dono de imóvel quando tem, no registro do imóvel, o seu nome. E essas pessoas estão aguardando há décadas essa oportunidade. A pessoa que não tem propriedade se sente insegura, não conseguia fazer reforma no imóvel, ampliar, porque não tinha o sentimento de propriedade do local. Nosso objetivo foi devolver a dignidade", afirmou o prefeito Conrado Scheller.

"Não é apenas uma relação patrimonial, especialmente para as famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. A titulação é instrumento para dignificar essas famílias", acrescentou Frederico Ferreira, secretário municipal de Governo.





A presidente da associação dos moradores do Jardim Campos Verdes, Danieli Morceli, disse que mora no bairro há 17 anos.





“É uma sensação de muita alegria essa conquista de hoje. Desde que começou eu participei do processo de regularização e urbanização, em contato com a Prefeitura, para que fosse feito esse trabalho e graças a Deus as famílias começaram a receber os documentos."







