Aeroporto de Maringá agora está apto a operar cargas internacionais

Com investimentos do Município, o Aeroporto ganhou a segunda maior pista do Paraná, além de um moderno sistema que facilita o pouso de aeronaves em situações de baixa visibilidade, como nevoeiros fortes.

Em 2022, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) já havia concedido a autorização, mas a decisão da Receita Federal era a última etapa que faltava do processo iniciado pelo município. O avanço só foi possível devido às melhorias promovidas no local.

O ato será publicado nos próximos dias no DOU (Diário Oficial da União) com a autorização para o alfandegamento do Aeroporto e do Teca (Terminal de Cargas Aéreas).

A autorização foi assinada pelo superintendente-adjunto da Receita Federal no final da tarde de terça-feira. Com isso, o Aeroporto de Maringá passa a ser o terceiro do Paraná com alfândega, que havia apenas nos aeroportos de Foz do Iguaçu e Curitiba.

A Receita Federal autorizou o alfandegamento e a, partir da decisão, importadoras poderão trazer cargas de todas as partes do mundo diretamente para a cidade.

Aeroporto de Maringá começa a operar com ILS, que permite pousos mesmo com baixa visibilidade

“É um dos projetos mais importantes para o nosso aeroporto e que agora torna-se realidade. O município realizou todos os investimentos necessários, adotou todos os procedimentos e conquistou esse avanço. Agora, o aeroporto terá em operação voos e decolagens de aviões cargueiros de várias partes do mundo, o terminal de cargas ativado e o posto aduaneiro internacional em pleno funcionamento. Trata-se inclusive de um primeiro passo para que no futuro Maringá possa também estar na rota de viagens internacionais”, afirmou.

O superintendente do Aeroporto, Fernando Rezende, reforçou que além da infraestrutura moderna, o aeroporto tem posição estratégica na América do Sul.

A empresa vai ofertar adicional de 10 mil novos assentos por mês para voos com origem do município ou destino para Maringá, via Aeroporto de Viracopos (Campinas), e substituirá as aeronaves ATR por jatos Embraer.

MODERNIZAÇÃO DO AEROPORTO





Em 2021, a Prefeitura entregou a nova pista de pousos e decolagens do Aeroporto de Maringá. Com 2.380 metros, trata-se da segunda maior pista do Paraná. No total, foram investidos R$ 81,5 milhões, com recursos do Governo Federal e da Prefeitura de Maringá.

No ano passado, pela primeira vez em 14 anos, o município zerou o prejuízo acumulado da Terminais Aéreos de Maringá SBMG S/A, empresa pública municipal que administra o aeroporto. Com lucro líquido, o aeroporto destinou R$ 549 mil em dividendos para a Prefeitura de Maringá, que detém 100% do capital da empresa.





Também em 2023, o local bateu recorde em receitas, com mais de R$ 26,7 milhões no acumulado do ano. O município também entregou uma ampla e moderna sala de embarque, com investimento de R$ 1,6 milhão, e assinou termo de compromisso com o Governo Federal para obras de ampliação e modernização do terminal de passageiros do Aeroporto de Maringá.





No início deste ano, por sua vez, o Aeroporto começou a operar com o ILS, novo sistema que facilita o pouso de aeronaves em situações de baixa visibilidade, como nevoeiros fortes. No Paraná, apenas Curitiba e Foz do Iguaçu contam com o equipamento e, no Brasil, apenas 36 aeroportos têm o sistema de pouso.