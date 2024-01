Aeroporto de Maringá começa a operar com ILS, que permite pousos mesmo com baixa visibilidade

O voo 1546 pousou por volta das 15h20 desta terça-feira (16), no Aeroporto de Maringá, e marcou um momento histórico para a cidade. O local começou a operar com o ILS, um sistema que permite pousos em situações de baixa visibilidade, como nevoeiros fortes. O equipamento, chamado de Instrument Landing System (ILS), é uma conquista da gestão municipal e faz parte do processo de modernização e fortalecimento do aeroporto.





Com a articulação da Prefeitura, a partir de agora Maringá faz parte de um seleto grupo de aeroportos com instrumentos de aproximação. No Paraná, apenas Curitiba e Foz do Iguaçu contavam com equipamentos e, no Brasil, apenas 36 aeroportos possuíam o sistema de pouso. “É um avanço histórico para a nossa cidade e que garantirá mais precisão e segurança aos pilotos e comodidade aos passageiros. É uma conquista da nossa gestão e que coloca nosso aeroporto entre os maiores do Brasil”, afirmou o prefeito em exercício, Edson Scabora.



