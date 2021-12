Agências do Trabalhador oferecem 10,4 mil vagas pelo Paraná

As 216 Agências do Trabalhador espalhadas pelo Paraná iniciam a semana com a oferta de 10,441 vagas de emprego com carteira assinada. Nas agências de Curitiba e Região Metropolitana, estão disponíveis 2.099 postos de trabalho.

A regional de Toledo voltou a ser o destaque no Interior do Estado, com 1.587 vagas abertas. Destas, 604 são para auxiliar de linha de produção. A regional de Cascavel oferece 1.092 vagas, sendo 269 também para auxiliar de linha de produção.

Atendimentos: Os interessados em algumas das vagas ofertadas devem buscar orientações entrando em contato com a Agência do Trabalhador de seu município.





Na capital paranaense, a Agência do Trabalhador de Curitiba voltou a atender o público de forma presencial das 9h às 17h, respeitando todas as orientações das autoridades sanitárias.

Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. Os interessados devem fazer o agendamento pelo site da Secretaria.