Alvorada do Sul reivindica instalação de campus do Instituto Federal do Paraná

Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina) reivindica a instalação de um campos do IFPR (Instituto Tecnológico Federal do Paraná) para suprir a necessidade de formação de mão de obra do município, contribuindo para o seu desenvolvimento e progresso econômico.





Nesta semana, uma delegação de autoridades locais liderada pelo prefeito Marcos Voltarelli (PSD) foi recebida na Setec/MEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação), onde foi solicitada a liberação de recursos para implantação do instituto tecnológico.



Ter um centro de qualificação profissional significaria, segundo a administração municipal, uma maior garantia de emprego para a mão de obra disponível nos seis municípios da microrregião do Vale do Paranapanema, uma população em torno de cem mil habitantes.





Além de Alvorada do Sul, a instituição atenderia também os estudantes de Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio, Florestópolis, Centenário do Sul e Porecatu, podendo ainda beneficiar os moradores de Prado Ferreira e Miraselva.

O governo federal já sinalizou a intenção de implantar mais de 300 institutos tecnológicos no país e Voltarelli defende que a microrregião do Vale do Paranapanema estaria apta a receber uma das unidades em razão do quantitativo populacional.





“A gente necessita de uma qualificação para a nossa mão de obra em todos os setores da economia local e temos condições de oferecer uma contrapartida”, disse o prefeito de Alvorada do Sul.

“Foi uma reunião muito produtiva. Eles (Ministério da Educação) já têm os dados da nossa microrregião em mãos e dependem de orçamento. Mas é uma possibilidade palpável”, avaliou.





A mobilização das lideranças alvoradenses conta com o apoio do deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal.

O parlamentar destacou que a microrregião do Vale do Paranapanema, do lado paranaense, tem seis municípios na divisa com São Paulo, contabilizando uma população de 80 mil habitantes.





“Alvorada do Sul vem se destacando no turismo, na aquicultura - com a criação de peixes de tanque -, possui frigoríficos, uma agropecuária forte e tem expandido sua presença no micro e pequeno empreendedorismos, especialmente na fabricação de estofamentos, no ramo de confecções e de produtos hospitalares. Precisa investir em qualificar a mão de obra para dar conta dessas demandas por serviços especializados”, afirmou o petista.





