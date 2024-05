Prefeitura de Londrina pretende gastar até R$ 16,9 mi em construção e reforma de calçadas

A prefeitura está com um edital aberto para contratar empresas que executem serviços de construção, adequação e intervenções complementares de calçadas públicas em diversos locais de Londrina. O valor da licitação é de até R$ 16,9 milhões, na modalidade registro de preço. Ou seja, o município paga conforme a necessidade existe e a intervenção é executada. As interessadas podem apresentar proposta até seis de junho.





O certame está dividido em quatro lotes, contemplando pastas distintas: secretaria municipal de Obras e Pavimentação, Educação, Saúde e Acesf (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina). O maior orçamento é da secretaria de Educação, chegando a R$ 7,4 milhões.

“A necessidade de calçadas vem em obras públicas e em vias que o município já recebeu (a área), estruturas antigas, quando estão em péssimo estado”, destacou a secretária municipal de Obras em exercício, Margareth Pongelupe, que é diretora de Loteamentos da secretaria.





Recentemente, por indicação do MP-PR (Ministério Público do Paraná), foi feito um “pente-fino” em locais da cidade sem calçada ou com infraestrutura que não apresenta acessibilidade, como regiões médicas. “Isso foi feito para notificar os proprietários e adequar as nossas calçadas, como estamos fazendo em volta da prefeitura e em torno de algumas áreas escolares”, pontuou.





Desde o final do ano passado foram reconstruídos trechos de calçadas no entorno do Centro Cívico, com a implantação de piso tátil e rampas, totalizando cerca de 1,6 mil metros quadrados de melhorias.





