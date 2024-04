Arapongas intensifica força-tarefa de combate à dengue

A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) vem intensificando a força-tarefa de combate à dengue em toda a cidade.





Por meio de uma ação integrada entre as secretarias municipais de Saúde - Controle de Endemias, de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente e também de Segurança, nesta terça-feira (2), foi realizada a demolição de um imóvel entre as ruas Fogo Apagou e Carão e também no Jardim Aeroporto (Rua Teu Teu), com limpeza em um terreno em situação de abandono. Neste ponto, um grande acúmulo de lixo foi removido.

“Aqui a residência está classificada como abandonada. Ainda segundo informações dos moradores da região, durante à noite era frequentada por usuários de drogas. Encontramos diversos focos do mosquito (Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue), que já foram eliminados. Mesma situação onde era o antigo curtume”, frisou o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.





Ainda segundo Pardini, toda a cidade vem sendo mapeada e monitorada. “Nosso município possui várias residências em estado de alerta, sendo necessário o redobrar a atenção. Lembrando que os proprietários podem ser notificados em caso de irregularidades. Essa luta é conjunta”, disse.

Segundo o secretário da Seaspma, Renan Rodrigues Manoel, a população deve ajudar o município, com ações de limpeza, fiscalização e também denúncias. “Cada um deve fazer a sua parte. Evite o acúmulo de água, mantenha os quintais limpos e, se necessário, efetuem as denúncias”, reforçou.







A frente de trabalho de combate à dengue já percorreu os seguintes bairros: Vila Nova, Jardim Bandeirantes, Jardim Aeroporto, Conjunto Águias, Jardim Primavera, Conjunto São Carlos e Colúmbia e Cj. Palmares, além das ações de rotina desenvolvidas pelos agentes de combate às endemias por todo o município.





De acordo com o boletim divulgado pelo Controle de Endemias de Arapongas na última quinta-feira (28), o município contabiliza 2.537 notificações, 1.179 casos confirmados, 104 em investigação, 1.254 negativos e um óbito.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: