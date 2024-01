Arapongas: Novo Pronto-Socorro do Honpar será inaugurado em 31 de janeiro

O Honpar (Hospital do Norte Paranaense), inaugura na quarta-feira (31), as 14h, o novo pronto-socorro que foi construído em um novo complexo hospitalar. A obra foi construída em parceria com o Governo do Estado. O prédio fica localizado em Arapongas, na Avenida Garça Boiadeira, 2000.





A unidade de atendimento 24 horas que vai atender casos de urgência e emergência, conta com ampla sala de espera, salas de triagem, 23 consultórios, sala de politraumatismo e parada com 12 leitos, 6 salas de observação com 14 leitos cada, sala de exame de Ultrassonografia, Tomografia e Raio-X e outras unidades de suporte em uma estrutrua com mais de 4 mil metros de área construída.

Além do pronto-socorro, será entregue também o hospital de retaguarda que dará suporte para os atendimentos de urgência e emergência. São mais de 2 mil metros quadrados de área, onde existem 100 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI, 4 salas cirúrgicas e uma central de materiais.





No mesmo complexo já está em funcionamento a lavanderia industrial que atende o hospital. No local são processadas 8 toneladas de roupas hospitalares, atendendo com o que existe de mais moderno a higienização das peças que são utilizadas nos dois complexos.

Presença de autoridades





A inauguração geral da primeira fase do complexo hospitalar contará com a presença do governador Ratinho Júnior, do secretário de saúde, Beto Preto, do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, diretores do Honpar e outras lideranças políticas que foram essenciais para viabilizar a execução da obra.