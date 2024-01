Apucarana confirma mais de mil casos de dengue em apenas uma semana

Liderando o número de casos no Paraná, a cidade de Apucarana está enfrentando uma epidemia de dengue.





De acordo com o balanço divulgado pela Sesa (Secretaria da Saúde do Paraná) nesta terça-feira (23), o município já confirmou 2.629 casos da doença neste período epidemiológico, sendo que 1.027 foram registrados em apenas uma semana.

Na semana passada, a cidade tinha 1.602 confirmações, o que representa um aumento de 64% nos casos da doença em sete dias.





De acordo com a Secretaria de Saúde de Apucarana, no mesmo período do ano passado, a cidade tinha confirmado cerca de 300 casos de dengue.

Com o número alarmante e a alta demanda por atendimentos, a solução encontrada pelo município foi transformar o ginásio de esportes da cidade em uma unidade emergencial para atender pacientes com a doença, que vai entrar em funcionamento já nesta quarta-feira (24).





Emídio Bachiega, secretário de Saúde, afirma que, mesmo com o trabalho feito pelo município desde o fim de julho, quando teve início o período epidemiológico, o número de confirmações da doença é muito elevado.

Segundo ele, o inverno ameno de 2023 e a previsão de que os meses de calor seriam intensos e com muita chuva já indicavam um cenário favorável para o Aedes aegypti.





“A gente já estava com ações desde o ano passado, [como a] coleta de pneus, coleta de móveis inservíveis, com os agentes trabalhando e a gente estava sempre passando [o cenário da doença] para a população”, explica.

Em novembro, segundo ele, foram feitos diversos apelos para que a população tomasse os devidos cuidados com o mosquito por conta do aumento perceptível no número de casos. Apesar dos apelos, as confirmações continuaram subindo, atingindo a marca de 2.629 casos positivos nesta terça-feira (23).





Apenas entre os dias 16 e 23 de janeiro foram confirmados 1.027 casos, o que representa um aumento de 64% no número de positivações em sete dias. No mesmo período do ano passado, a cidade tinha registrado apenas 300 casos.

Com pouco mais de 135 mil habitantes, Apucarana é a cidade do Paraná com o maior número de casos da doença, à frente de cidades como Londrina, que é quatro vezes mais populosa e que registra até agora 1.355 casos, e de Maringá, com 952 positivações. No total, foram confirmados 16.693 casos de dengue no estado.





Além da crescente no número de casos, a cidade também analisa a possibilidade de que seis óbitos tenham sido causados pela doença. Até então, a última morte pela doença em Apucarana tinha sido registrada em 2022.





Em todo o Paraná, foram confirmadas quatro mortes, sendo que outras 14 permanecem em análise.





