Arrecadação de Imposto sobre herança cresce 8% no PR; SC tem aumento de 33%

A arrecadação do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) no Paraná teve aumento de mais de 8%, segundo estudo realizado pela plataforma Cálculo Jurídico no primeiro semestre de 2023.





Os Estados do Sul registraram 8% de crescimento na arrecadação do ITCMD. Santa Catarina apresenta o destaque positivo na coleta do tributo, com alta de 33,5% nos seis primeiros meses de 2023. Por outro lado, o Rio Grande do Sul teve diminuição de 8,8%. No Paraná, a arrecadação aumentou 8,2% em 2023 em relação ao ano anterior.

Dados compilados pelos estados brasileiros a respeito do ITCMD, o tributo que mede a transmissão de heranças, apontam elevação de 8,1% no recolhimento do imposto nos seis primeiros meses de 2023 se comparado ao período de janeiro a junho de 2022. No primeiro semestre deste ano, foram R$ 6,36 bilhões coletados pelas unidades da federação – contra R$ 5,88 bilhões de 2022.





Ano de 2022 teve recorde na arrecadação

Considerando que 2022 registrou uma arrecadação recorde do ITCMD, totalizando R$ 13,1 bilhões, as projeções apontam que 2023 deve superar essa marca e se tornar o ano com os maiores valores transmitidos por herança na história do país. O valor arrecadado em 2022 representa um aumento de 4.722% na comparação com o coletado pelas unidades da federação em 1997, segundo o levantamento elaborado pela plataforma Cálculo Jurídico e que está disponível com os dados de todos os estados do país neste link.