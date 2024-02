Movimento de passageiros no Aeroporto de Londrina cresceu 6% em 2023, aponta CCR

O Aeroporto de Londrina (LDB) seguiu o ritmo de crescimento anual do país na movimentação de passageiros em 2023. Ao longo do ano, mais de 720 mil pessoas circularam pelo terminal londrinense. Comparado ao ano de 2022, quando 682 mil passageiros estiveram no aeroporto, a movimentação é quase 6% maior.







Administrado pela CCR Aeroportos desde 2022, mais de 1.4 milhão de passageiros passaram pelo aeroporto em quase dois anos de operação. Conforme aponta o gerente do terminal, Antonio Montano, a expectativa é de que o número seja cada vez maior. “Nosso aeroporto é um grande aliado no desenvolvimento da economia regional, além de receber visitantes de diversas partes do Brasil. Foi um ano muito importante para a nossa administração, em que iniciamos novos processos, implantamos melhorias e acompanhamos cada passageiro que chegava. Com o bom trabalho, o crescimento é natural”, frisou Montano.