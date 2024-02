Empregadores têm até o dia 29 de fevereiro para enviar informe de rendimentos

Entre as informações contidas nos informes de rendimentos estão o total dos rendimentos tributáveis, a exemplo dos salários; os descontos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social); os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, como o 13º salário; imposto de renda retido na fonte, se houver; eventuais rendimentos isentos, como venda das férias e descontos; e despesas com plano de saúde ou odontológico coletivo, se houver.

O ano de 2024 começou com um aumento no índice de consumidores inadimplentes, segundo dados do SPC/ACIL (Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina).

O ano de 2024 começou com um aumento no índice de consumidores inadimplentes, segundo dados do SPC/ACIL (Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial e Industrial de Londrina).

Londrina: 2024 inicia com aumento no índice de negativados, aponta SPC/ACIL

Londrina: 2024 inicia com aumento no índice de negativados, aponta SPC/ACIL





A declaração do IRPF é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis acima de dois salários mínimos. A nova tabela foi publicada em uma medida provisória no dia 6, e alterou a primeira faixa da tabela progressiva mensal, com elevação do limite de aplicação da alíquota zero, que passou de R$ 2.112 para R$ 2.259,20.





O contribuinte com rendimentos de até R$ 2.824 mensais será beneficiado com a isenção porque, em razão do desconto simplificado de R$ 564,80, que resulta em uma base cálculo mensal de R$ 2.259,20, o mesmo limite máximo da faixa de alíquota zero da nova tabela.





A Receita orienta o contribuinte a guardar os informes de rendimentos por, no mínimo, 5 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao do processamento da declaração. A regra também vale para os demais documentos que servem para comprovar as informações prestadas na declaração.