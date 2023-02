Balanço do Carnaval de Londrina traz pontos positivos do evento

O maior evento carnavalesco de Londrina continua rendendo polêmicas uma semana após a sua realização. A festa de rua promovida pela Prefeitura no domingo de Carnaval (20), no estacionamento do Jardim Botânico, tem dividido opiniões e gerado discussões acaloradas.





De um lado, apesar de reconhecer algumas falhas a Prefeitura defende a importância da manifestação cultural que tem conquistado um público maior a cada nova edição e que atraiu cerca de 30 mil pessoas neste ano. No extremo oposto, moradores da zona sul reclamam do barulho e do lixo gerado durante a folia que aconteceu no entorno de uma área de preservação ambiental.



Publicidade

Publicidade





As reclamações de londrinenses que residem em bairros da zona sul próximos ao Jardim Botânico levaram a 20ª Promotoria de Justiça - setor do Ministério Público do Paraná especializado na defesa do meio ambiente local - a abrir um procedimento administrativo para apurar se a festividade causou danos contra a área verde gerenciada pelo governo do Estado.





Por outro lado, representantes da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e de outros orgãos envolvidos no evento avaliam que apesar dos contratempos o saldo do evento foi positivo.





"Realizamos uma reunião na manhã desta sexta-feira (24) com integrantes da CMTU, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. A avaliação geral é de que as coisas transcorreram bem no Carnaval de rua de Londrina neste ano. Algumas dificuldades foram observadas em relação ao fluxo de veículos devido ao grande número de pessoas no local. Houve também casos de atendimentos médicos e de apreensões da polícia civil por causa de furtos, incluindo uma tentativa de roubo de um trator do Iapar. E tivemos problemas com lixo, mas que no dia seguinte foi recolhido. Apesar disso, a escolha do estacionamento do Jardim Botânico para a realização da festa foi considerada uma escolha acertada. E até mesmo integrantes de órgãos ambientais avaliaram que o impacto no local foi mínimo", destacou Valdir Grandini, membro da equipe da Secretaria Municipal de Cultura responsável pela organização do Carnaval de Londrina 2023.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: