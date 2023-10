Balneário Camboriú ganha parque com cem réplicas de dinossauros

O Terra dos Dinos, em Miguel Pereira (RJ), conta com mais de 40 modelos, mas tem uma área maior, de 1,4 milhão de metros quadrados. Recentemente também foi lançado o Vale dos Dinossauros, em Olímpia, no interior de São Paulo, com 38 réplicas.

De acordo com o Grupo Oceanic, que investiu R$ 60 milhões no projeto, o parque é o maior no Brasil em número de réplicas.

O parque fica em uma área de quase 30 mil metros quadrados e recebeu, no primeiro fim de semana, cerca de 5.000 visitantes, de acordo com a empresa que administra o espaço. Os ingressos custam a partir de R$ 49,90 (meia).

O espaço foi inaugurado no último dia 23 em Balneário Camboriú (Santa Catarina), com mais de 100 réplicas dos animais que se movimentam e produzem rugidos.

Tiranossauro Rex, Velociraptor e o brasileiro Gnathovorax. Cópias desses dinossauros em tamanho real são algumas das atrações do Aventura Jurássica, um dos maiores parques temáticos sobre dinossauros do Brasil.

Foram tirar a dúvida com um dos monitores do parque. "Ele foi conferir a informação e um paleontólogo veio até nós e explicou que a informação estava correta. E ainda nos contou que o animal tinha pena."

Chamou a atenção da família a informação estampada em uma das placas: o velociraptor pesava apenas 20 kg. "Pensamos que eles tinham errado", disse Sent. Isso porque ele lembrava que no filme Jurassic o animal era bem maior.

O jornalista Gian Del Sent visitou o parque no dia da inauguração com a esposa Emanuelle e as filhas gêmeas Isadora e Rafaela, 14. A família curtiu algumas das atrações, como arvorismo e tirolesa, mas ficaram encantados mesmo com os animais.

Foi criada uma ambientação para separar as réplicas por período, trazendo um pouco do habitat e da vegetação de cada momento. "Buscamos plantas que são parentes das daquela época", afirmou Tedesco.

Os dinossauros mais famosos costumam chamar a atenção, como o tiranossauro rex e o velociraptor, geralmente representados em filmes. Os grandes também têm destaque. O maior dinossauro exposto no parque é o argentinossauro, com cerca de 35 metros de comprimento e dez metros de altura.







Para o paleontólogo Tedesco, no entanto, um dos diferenciais do parque são os animais do triássico, período em que dinossauros surgiram. "O triássico tem uma importância, não só por ser a origem dos dinossauros, mas pela origem ser aqui no Brasil. Um dos objetivos era divulgar isso".





As pesquisas mostram que os primeiros dinossauros que surgiram foram encontrados no Brasil, em uma região do Rio Grande do Sul, e na Argentina. "Os primeiros dinossauros do planeta são brasileiros. É uma conquista nossa e conseguimos colocar no Guiness Book", lembrou Tedesco. Em 2021, o Guinness World Records reconheceu que os dinossauros mais antigos do mundo foram encontrados no Brasil.





Um desses dinossauros encontrados no Brasil e que conta com uma réplica no parque é o Gnathovorax. "É o primeiro dinossauro predador a pisar no planeta", comentou Tedesco. Foi encontrado no município de São João do Polêsine (RS) e podia chegar a 4,5 metros de comprimento. Seu nome significa "mandíbulas vorazes".