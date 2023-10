42ª Semana Literária do Sesc começa em Londrina nesta quarta-feira

O poder transformador da leitura norteará as discussões da 42ª Semana Literária Sesc & Feira do Livro – maior evento literário do Paraná – que o Sesc PR realizará em todo o estado de quarta-feira (4) a domingo (8).





Vinte e sete cidades receberão escritores, contadores de histórias, companhias de teatros e diversos artistas para realização de mesas-redondas, oficinas, programações artísticas, intervenções literárias e exposições, voltadas a públicos de diferentes idades. Em Londrina, o evento será realizado na unidade Sesc Londrina Cadeião e Museu do Café, localizados na Rua Sergipe, nº 52.



O coletivo curatorial do evento é formado pela equipe de cultura das 27 cidades que receberão o evento e pela Gerência de Cultura do Sesc PR. Este grupo pauta e pensa a programação e neste ano propõe o tema “Ler para Mudar Histórias” que coloca o livro, a leitura e a literatura no centro da programação.





De acordo com a gerente de Cultura do Sesc PR, Mariah Fank, a Semana Literária tem como premissa fomentar o mercado livreiro e editorial, formar e fortalecer leitores, incentivar a produção literária estadual, celebrar a literatura – principalmente a paranaense –, o livro e cumprir uma das missões do Sesc, “afinal, a literatura é um caminho de transformação social, um dos compromissos da nossa instituição”, pontua.

AUTORES CONVIDADOS





Com quase 300 horas de uma ampla programação, a Semana Literária promove uma série de diálogos e debates com escritores que versam sobre os mais variados temas, pensados desde a infância até o público adulto.





Abrindo a programação, a poeta e atriz Luiza Romão, autora dos livros Sangria, Coquetel Motolove e Também guardamos pedras aqui – que ganhou o Prêmio Jabuti 2022 na categoria Livro do Ano –, participa da mesa-redonda “Os percursos do poema”, com a filósofa Mar Becker, autora de Sal, Canção Derruída e A Mulher Submersa – que recebeu o Prêmio Minuano do Rio Grande do Sul e finalista do Prêmio Jabuti. O encontro será na quarta-feira (4), às 19h30, com mediação da técnica de atividades do Sesc Londrina Cadeião, Samantha Abreu.





