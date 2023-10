Maior piscina de bolinhas do mundo chega em shopping de Londrina

Mais de 3 milhões de bolinhas em um espaço de 1733 m². É esta gigantesca piscina de bolinhas que acaba de chegar ao Catuaí Shopping Londrina.





Segundo informações do Guinnes Book, o último recorde deste tipo de atração é de 2015, na China, quando uma piscina com 2 milhões de bolinhas e 1,442.4 m² foi registrada.

A maior piscina de bolinhas do mundo agora é londrinense e está dentro de um novo parque perene do Catuaí, o T-Rex Pool, que conta com diversão para toda a família. Não há limite de idade para acessar o parque. Crianças e adultos podem se divertir com valor único de R$ 40,00 para brincar por tempo livre.





Outra novidade é que os adultos também podem aproveitar a piscina de bolinhas. Menores de 12 anos devem entrar acompanhados de um responsável.

