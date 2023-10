Dia Internacional da Música: o que mais tocou em shows no Brasil no primeiro semestre de 2023

Um dia em que a música seja um símbolo de propagação de paz, amizade e cultura. Foi assim que, em 1975, o International Music Council, organização não governamental fundada com o apoio da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), estipulou que todo dia 1º de outubro seria festejado o Dia Internacional da Música. Para a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento das músicas que mais tocaram no Brasil no segmento de Shows no primeiro semestre deste ano.





Uma das curiosidades ficou com o top 20 formado totalmente por canções nacionais. Outro destaque foi a liderança desse ranking, que ficou com “Eva”, de Marcos Ficarelli, Giancarlo Bigazzi (Cartavetrata) e Umberto Tozzi (Umto). A música é uma versão de uma canção italiana e já foi gravada por diferentes intérpretes como Ivete Sangalo, Durval Lelys, Luiz Caldas, Solange Almeida, Saulo Fernandes e outros. “Zona de perigo” e “Baby me atende” ficaram na segunda e terceira posições dessa lista, respectivamente.

O ranking do segmento de shows produzido pelo Ecad tem as músicas mais tocadas no Brasil nos 31 mil shows e eventos licenciados no primeiro semestre de 2023. Fazem parte os eventos em que os organizadores e promotores entraram em contato com a instituição para realizar o cadastro e efetuar o pagamento dos direitos autorais, o que é imprescindível para que os compositores e demais artistas recebem seus rendimentos. Além disso, cabe aos organizadores e promotores o envio do roteiro musical para a identificação das músicas e o posterior repasse dos valores arrecadados aos compositores.





Primeiro semestre de 2023

A retomada de shows, eventos e festivais neste primeiro semestre foi um dos fatores de destaque dos resultados alcançados pelo Ecad de janeiro a junho deste ano. Esse segmento apresentou um aumento de 368,6% na distribuição de direitos autorais este ano em comparação ao mesmo período de 2022.





Neste primeiro semestre, considerando todos os segmentos de execução pública, o Ecad distribuiu um total de R$ 624 milhões em direitos autorais a 231 mil compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos, o que indicou um crescimento de 22,5% na distribuição total em comparação com o mesmo período do ano passado.



Ranking das músicas mais tocadas no Brasil no primeiro semestre de 2023 no segmento de shows





Posição - Música - Autores

1 - Eva - Giancarlo Bigazzi (Cartavetrata) / Umberto Tozzi (Umto) / Marcos Ficarelli





2 - Zona de perigo - Adriel Max / Yves / Pierrot Junior / Lukinhas / Fellla Fellings / Rafa Chagas

3 - Baby me atende - Igor Costa / Junior Angelim / Matheus Fernandes / Rodrigo Reys





4 - Tem cabaré essa noite - Flavinho do Kadet / Geoffrey R Rojas / Yonathan Then / D Lesly D Lora

5 - Não quero dinheiro - Tim Maia





6 - País tropical - Jorge Ben Jor





7 - Tu tava na revoada - Mc Taliban / Mc Danny





8 - Cheia de manias - Luiz Carlos





9 - Ameaça - Guilherme Ferraz / Ray Antônio / Diego Ferrari / Leo Sagga / Paulo Pires / Everton Matos





10 - Baianidade nagô - Evandro Rodrigues





11 - Praieiro - Manno Goes





11 - Deixa eu botar meu boneco - O Polêmico





12 - Arerê - Gilson Babilônia / Alaim Tavares





12 - Arranhão - Flavinho Do Kadet / Felipe Kef / Felipe Marins / Nudoze / Kaique Kef / Edson Garcia





13 - Anunciação - Alceu Valenca





14 - Ai preto - Michael Cewan / L7nnon / Biel Do Furduncinho





15 - Evidências - José Augusto / Paulo Sergio Valle





Role - Tarcisio do Acordeon / Dj Ivis





16 - Prefixo de verão - Beto Silva





17 - Melhor eu ir - Thiaguinho / Mr Dan





Pipoco - Chris No Beat / Leo Souzza / Rodolfo Alessi / Ana Castela / Mateus Felix / Gui Dias





18 - Faraó divindade do Egito - Luciano Gomes





Toma toma vapo vapo - Vinicius O Poeta / Lucas Medeiros / Shylton / Mc Danny





19 - Anna Julia - Marcelo Camelo





20 - No ouvidinho - Pv Compositor / Felipe Amorim / Kaleb Junior / Pedro Padilha / Caio Sanfoneiro / Kadu Martins