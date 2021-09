Bandeirantes sedia quatro missas nesta quarta pelo Dia de São Miguel Arcanjo

Para os devotos de São Miguel Arcanjo, o dia 29 de setembro é uma data especial. É tempo de festejar os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que representam a mais alta hierarquia dos anjos, e um dos destinos escolhidos por muitos católicos para essa celebração é a cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

Continua depois da publicidade





Especialmente no mês de setembro, milhares de cristãos visitam o Santuário São Miguel Arcanjo, o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel. Para celebrar a data, serão realizadas quatro missas nesta quarta-feira (29). A primeira será às 8h com o padre Rosinei Toniette, depois às 10h, com o bispo diocesano de Jacarezinho, dom Antônio Braz Benevente, às 15h com o padre Ivan Pedro, cuja celebração será transmitida ao vivo pela TV Evangelizar, e a missa final do dia, às 20h, será celebrada pelo padre Roberto Morais de Medeiros.

Continua depois da publicidade





O reitor do Santuário, padre Toniette, explica que o mês inteiro tem sido festivo, com missas votivas a São Miguel Arcanjo a cada fim de semana, abençoando diferentes públicos, como motociclistas, ciclistas, cavaleiros e peregrinos.



Continua depois da publicidade





Continue lendo na Folha de Londrina.